Identifican cuerpo 'encobijado' hallado en Sonora; era boxeador y tenía apenas 21 años

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades confirmaron este martes 16 de septiembre la identidad del cuerpo localizado el día anterior a un costado de la carretera que lleva a la comunidad de Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado. Se trata de Jesús Iván Mercado Cabrera, un boxeador profesional de apenas 21 años de edad, originario de Nogales, quien fue encontrado sin vida envuelto en una cobija.

El hallazgo tuvo lugar el lunes 15 de septiembre, cuando automovilistas que transitaban por la zona reportaron a los servicios de emergencia la presencia de un bulto sospechoso. Elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar, donde corroboraron que se trataba de un cuerpo humano y procedieron a iniciar las diligencias correspondientes. La identificación fue posible gracias a los familiares, quienes reconocieron al joven.

La difusión del caso en redes sociales, junto con la descripción de sus características físicas y tatuajes distintivos, entre ellos una imagen de la Santa Muerte en un antebrazo y el logotipo de los Yaquis de Obregón, fue un factor clave para que sus allegados pudieran contactar a las autoridades y confirmar su identidad. Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido en el ámbito deportivo como 'Rafaguita', competía en la división de peso gallo.

Contaba con un récord profesional de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut. Según información proporcionada por quienes lo conocieron, el joven atleta se había trasladado recientemente a San Luis Río Colorado con el objetivo de continuar su desarrollo y buscar nuevas oportunidades en su carrera boxística. Asimismo, se tiene registro de que días antes había viajado a Ciudad Juárez para un enfrentamiento.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Informes preliminares indican que el cuerpo no presentaba signos de violencia a simple vista; sin embargo, la causa oficial de la muerte será determinada por el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) una vez que se complete la necropsia de ley y los trámites legales.

Ayer fue localizado el cuerpo de un hombre, que fue encobijado y abandonado en una zona desértica entre SLRC y el Golfo de Santa Clara.

Hoy se confirmó que se trata de Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años de edad, originario de Nogales, Sonora, y boxeador de profesión. De… pic.twitter.com/RRPiT3tJmA — Alberto Sanchez (@sanchezmares85) September 16, 2025

Fuente: Tribuna