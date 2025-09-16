Lo detienen por agredir a policías de Guaymas y le encuentran 30 envoltorios de droga

Guaymas, Sonora.- Detenido y vinculado a proceso penal quedó Eduardo 'N' por su presunta responsabilidad en los delitos de daños, delito cometido contra servidores y funcionarios públicos. Además, dentro del mismo caso, la vinculación también es por delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, cometidos en agravio del Ayuntamiento de Guaymas, de elementos de la Policía Municipal y de la sociedad.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el pasado 11 de septiembre, alrededor de las 16:20 horas, en la calzada Agustín García, Carretera Internacional, el imputado agredió con piedras a elementos de la Policía Municipal que realizaban funciones de seguridad, causándoles lesiones en rostro, boca y región del omóplato, mismas que no pusieron en riesgo la vida.

Durante la agresión, también ocasionó daños materiales a una patrulla tipo pick up Dodge RAM, con colores azul y blanco, rompiendo vidrios laterales. Al momento de su detención, Eduardo 'N' tenía en el bolsillo de su pantalón 30 envoltorios de plástico color morado que contenían una sustancia granulada blanca; los análisis periciales confirmaron que se trataba de metanfetamina con un peso neto de 5.564 gramos, droga dosificada para su aparente comercialización.

Durante la primera audiencia, un juez decretó legal la aprehensión, escuchó la formulación de imputación y resolvió la vinculación a proceso, imponiéndole prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar con firmeza a quienes agreden a la autoridad, generan violencia y dañan a la sociedad, garantizando justicia y fortaleciendo la seguridad en beneficio de la ciudadanía".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora