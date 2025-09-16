Niño sufre quemaduras en Tlaxcala por la explosión de pirotecnia en el Grito de Independencia

Tlaxcala, Tlaxcala.- Durante la ceremonia por motivo del 15 de septiembre en el zócalo de la capital de Tlaxcala, un menor presentó quemaduras debido a la explosión de la pirotecnia que esta utilizada como parte de la celebración. Los hechos ocurrieron minutos después de que la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar, realizara el tradicional Grito de Independencia, lo que provocó pánico y disturbios entre los miles de asistentes.

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la víctima sufrió quemaduras de segundo grado superficial, en la extremidad inferior del lado izquierdo, de aproximadamente cuatro centímetros. Trascendió que en el sitio se suscitó un altercado entre los civiles y elementos de Seguridad Pública por la falta de personal médico capacitado para auxiliar inmediatamente a la víctima.

Basado en el informe preliminar emitido por Protección Civil Estatal, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado calificó el hecho como "una explosión accidental de pirotecnia". Según el parte oficial, el niño solo requirió servicios de asepsia y antisepsia por parte de personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt), que llegó momentos más tarde de que se suscitó el percance.

uD83CuDFA5 Cohete hiere a un menor durante fiestas patrias en Tlaxcala



El artefacto explotó, hiriendo a un niño al finalizar la conmemoración del Grito de Independencia.



El menor presentó quemaduras de segundo grado en una pierna, pero no requirió traslado hospitalario. pic.twitter.com/HxStmCikuy — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) September 16, 2025

Después de atenderlo, recibió recomendaciones del personal de salud y se retiró a su domicilio con su familia", enfatizaron las autoridades competentes en el comunicado que se difundió.

Frente a la indignación generalizada por la ausencia de protocolos de seguridad en este tipo de eventos masivos, el gobierno estatal mencionó que se llevaron a cabo operativos coordinados entre autoridades de seguridad y salud durante el desarrollo de las festividades patrias con el objetivo de "salvaguardar la integridad de la población y atender de manera oportuna cualquier eventualidad".

Sin embargo, se indicó que en primera instancia fueron los ciudadanos quienes auxiliaron al infante, esto previo a la llegada de los cuerpos de auxilio, lo que ha desatado críticas debido a la presunta negligencia de las autoridades estatales.

Se dijo que, antes de la llegada de los servicios de emergencia, fueron los mismos asistentes quienes auxiliaron al menor

Fuente: Tribuna del Yaqui