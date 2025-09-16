Niños deambulan solos y piden dinero para comer en calles de Torreón; la madre fue detenida

Torreón, Coahuila.- Elementos de la Policía Municipal de Torreón concretaron la detención de una mujer identificada como Dayana 'N', de 25 años de edad, por el delito de abandono de incapaz. El arresto se llevó a cabo luego de que los tres hijos de la detenida fueran vistos deambulando solos y pidiendo dinero para comer. Vecinos del ejido El Águila, ubicado en este municipio de Coahuila, denunciaron a las autoridades locales lo que estaba aconteciendo.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, la situación se agravó cuando los habitantes se percataron que uno de los menores presentaba una herida visiblemente infectada. El hecho se registró aproximadamente a las 08:53 horas del lunes 15 de septiembre y tuvo lugar en las calles Gacelas y Rosales, en donde un grupo de residentes auxiliaron a los infantes de 4, 5 y 7 años de edad, respectivamente.

Una de las vecinas, que es enfermera de profesión, notó la lesión en el niño más pequeño y procedió a realizarle las primeras curaciones, mientras que los otros dos hermanos fueron llevados a otra casa para que pudieran comer y resguardarse del frío", explicó el medio anteriormente citado.

Conscientes de la situación familiar que enfrentan los niños, la comunidad solicitó la intervención por parte de los elementos policíacos. Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con la fémina que le brindó atención médica al menor afectado y fue en ese momento que apareció Dayana 'N' y se identificó como la madre de los pequeños. Al confirmar el estado de vulnerabilidad de las víctimas, los agentes procedieron a realizar el arresto de la madre de familia.

Posteriormente, la sospechosa fue puesta a disposición del Ministerio Público competente, quien se encargará de definir su situación legal. Por su parte, los hermanos fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes (Pronnif), entidad que llevará a cabo las diligencias correspondientes y decidirá el futuro de los niños, con el objetivo de brindarles un entorno seguro y alejados del entorno de riesgo al que pertenecían.

Fuente: Tribuna del Yaqui