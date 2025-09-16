Pelea vecinal termina en balacera y deja cuatro heridos en Edomex; detienen a los implicados

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Un hecho violento dejó como saldo preliminar de cuatro personas lesionadas por proyectil arma de fuego, en hechos registrados el lunes 15 de septiembre en la colonia Vergel de Guadalupe, situada en el municipio de Nezahualcóyotl. De acuerdo con los informes de las autoridades, en dicho sector se registró una riña vecinal y a raíz de ello se lograron detener a los cinco involucrados, entre ellos al agresor identificado como Julio Adrián 'N', de 42 años de edad.

Según información proporcionada por Telediario, los hechos ocurrieron sobre la calle Independencia, en donde se presentó Julio 'N' para arrojar pintura sobre los vehículos de los heridos, esto debido a presuntas rencillas entre ambas partes. Como respuesta, las cuatro víctimas le propinaron una brutal golpiza al atacante, quien al verse superado, desenfundó un arma de fuego calibre .9mm con la que lesionó a los residentes, por lo que tuvieron que ser llevados a un hospital.

Trascendió que al menos dos de los involucrados se debaten entre la vida y la muerte en diferentes hospitales de este municipio situado en el Estado de México. Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl efectuaron las detenciones correspondientes del atacante y los cuatro lesionados, mientras que la pistola fue puesta a disposición del Ministerio Público. Julio 'N' también se encuentra hospitalizado y bajo custodia policial.

De acuerdo con reportes oficiales, al atender una emergencia en el municipio de Nezahualcóyotl, oficiales del sector 1 campestre encontraron a varias personas agrediendo físicamente a un hombre identificado como Julio Adrián 'N'", explicó el medio anteriormente citado.

Los heridos fueron identificados como Marco 'N', Enrique 'N', Omar 'N' y Luis 'N', quienes también están bajo custodia policial y se les informó que se encuentran en calidad de detenidos. Derivado de estos hechos violentos registrados en la colonia Vergel de Guadalupe, las autoridades correspondientes se están encargando de las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui