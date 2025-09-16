Persecución en Ciudad Obregón: Los atoran con droga y vehículo robado en la Misión del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde-noche del lunes 15 de septiembre se reportó una persecución al sur de Ciudad Obregón, Sonora, lo que derivó en la detención de dos sujetos, entre ellos un menor de edad. Los reportes policiales preliminares indican que los implicados intentaron escapar a toda velocidad cuando notaron la presencia policial, por lo que elementos de la Policía Municipal y Estatal siguieron al vehículo en el que se transportaban los presuntos delincuentes.

De acuerdo con el informe proporcionado por autoridades locales, los infractores fueron capturados en la colonia Misión del Real. Como parte de las acciones, los uniformados aseguraron cartuchos útiles, ponchallantas y casi 300 dosis de droga que estaban en poder de los detenidos, identificados como Juan Francisco V. V., de 39 años de edad, y Ramón Ariel S. M., de 17 años. Trascendió que hubo otra persona estuvo implicada en esta situación, sin embargo, logró escapar de los agentes.

Los hechos se registraron en las calles Obrero Mundial y 10 cuando los sospechosos se movilizaban a bordo de un vehículo Kia Óptima, modelo 2012, color plata, con placas sobrepuestas y reporte de robo vigente. Se dijo que en medio de la persecución, los individuos arrojaron algunos indicios en el camino y posteriormente trataron de escapar entre un terreno baldío, sin embargo, el automóvil terminó embancado en un montículo de tierra.

El área quedó acordonada para que las autoridades pudieron efectuar las diligencias correspondientes.

Gracias a ello se concretó la detención de dos de ellos, mientras que el otro se perdió entre el momento y consiguió darse a la fuga. Entre los indicios asegurados se encuentran 290 envoltorios de droga, 90 ponchallantas metálicos tipo varilla, 7 cartuchos útiles calibre 7.62 mm y se recuperó el vehículo Kia Óptima. Los detenidos, junto a todo lo decomisaron, se pusieron a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de definir la situación legal de Juan Francisco V. V. y Ramón Ariel S. M., no obstante, de momento no se tiene información sobre el otro implicado.

Mientras se realizaron las diligencias correspondientes, el lugar de los hechos quedó acordonado por los policías municipales y estatales. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de cumplir con las primeras indagatorias del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui