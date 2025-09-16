Persecución en frontera Sonora - Arizona: Cae cubano que transportaba cuatro migrantes

Naco, Estados Unidos.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, lograron frustrar una operación de contrabando de personas cerca de la ciudad de Bisbee, en la frontera Arizona - Sonora. La intervención, que incluyó una persecución vehicular, culminó con la detención de un residente cubano y cuatro migrantes, entre ellos dos menores de edad. El operativo se inició en una zona despoblada y desértica.

Los sistemas de vigilancia tecnológica instalados a lo largo del muro fronterizo detectaron a un grupo de personas ingresando de manera irregular a territorio estadounidense desde Sonora. Inmediatamente, unidades que patrullaban en las cercanías fueron despachadas al área para investigar la incursión. Al aproximarse al lugar, los agentes observaron una camioneta Toyota Tacoma de modelo reciente saliendo de un corredor.

Dicho lugar es conocido por ser utilizado frecuentemente para actividades de tráfico de personas. Los oficiales procedieron a indicarle al conductor que se detuviera para una inspección migratoria. Sin embargo, el conductor del vehículo hizo caso omiso a las señales y aceleró, dando inicio a una persecución. Para controlar la situación y minimizar los riesgos, otros agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron un dispositivo más adelante.

La camioneta Tacoma pasó sobre un dispositivo ponchallantas, lo que provocó que sus llantas se desinflaran y el vehículo quedara parcialmente inmovilizado, poniendo fin al seguimiento. Tras la detención del vehículo, algunos de los ocupantes intentaron huir a pie hacia el desierto, pero fueron localizados y detenidos por los agentes poco después. El conductor, por su parte, salió del vehículo y fue puesto bajo custodia sin oponer resistencia.

En el lugar fueron detenidos dos menores de edad no acompañados y un hombre adulto, todos originarios de México, así como una joven de 19 años de nacionalidad ecuatoriana. Se determinó que las cuatro personas se encontraban en el país sin autorización legal y, tras ser procesadas, fueron expulsadas de Estados Unidos. El conductor fue identificado como un ciudadano cubano de 32 años de edad.

El conductor viajaba con un arma blanca en su automóvil

Dicha persona recientemente había obtenido el estatus de residente permanente legal. Una verificación de sus antecedentes reveló que residía en Avondale, Arizona. Su historial migratorio indica que ingresó por primera vez a Estados Unidos de forma irregular en 2022, solicitando protección migratoria en ese momento. Actualmente, el individuo enfrenta múltiples cargos federales por contrabando de personas.

Será presentado ante un tribunal federal para su enjuiciamiento y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de prisión considerable, además de la posible revocación de su estatus de residencia permanente.

Fuente: Tribuna