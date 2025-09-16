A prisión por robo en Sonora: Se llevó 54 sacos de cemento propiedad de adulto mayor

Ures, Sonora.- Un sujeto de nombre Jorge Gabriel 'N', fue arrestado, vinculado a proceso penal y dejado en prisión preventiva, señalado como presunto responsable de los delitos de robo agravado con violencia en perjuicio de una persona mayor de 60 años. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 15 de mayo de 2025, alrededor de las 3:00 horas, en el poblado de Ures, Sonora.

Durante los hechos, el acusado, en compañía de un copartícipe, arribó a un local ubicado en la colonia Centro, propiedad de una persona de la tercera edad que lo utiliza como bodega. El señalado comenzó a sustraer sacos de cemento, pasándolos al exterior donde su cómplice los recibía; en ese momento un testigo sorprendió a los implicados. Al confrontarlos, el otro implicado empujó al testigo mientras lo amenazaba verbalmente.

Después Jorge Gabriel 'N' salió del cuarto y se acercó al testigo, extrajo un cuchillo de entre sus ropas y se lo colocó en la región del estómago, profiriendo amenazas. Tras esto, ambos sujetos huyeron del lugar llevándose consigo un total de 54 sacos de cemento. Tras acreditar la probable responsabilidad de estos hechos, el juez determinó vincular a proceso al señalado e imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Actualmente, el detenido se encuentra a la espera de las próximas etapas procesales, en donde las autoridades presentarán las evidencias reunidas para que el juez de control emita una sentencia. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "mantiene su compromiso de combatir el delito patrimonial y obtener sentencias conforme a derecho para quienes resulten responsables de este tipo de ilícitos".

En otro caso robo ocurrido recientemente, Jesús María 'N' fue capturado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de robo en casa habitación, cometido en contra de una mujer, en Hermosillo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 16 de diciembre de 2024, alrededor de las 10:30 horas, cuando el imputado ingresó al patio trasero de un domicilio, sin consentimiento de la propietaria.

