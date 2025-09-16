¿Quién es el hombre recluido en el Cereso de Hermosillo al que Natanael Cano le cantó?

Hermosillo, Sonora.- En medio de la controversia generada por un video que muestra al cantante Natanael Cano ofreciendo un concierto privado en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora, la atención se ha centrado en la figura a quien iba dirigido el evento: un hombre identificado como Francisco Alejandro 'N', alias 'Terry'. Más allá de la polémica por la presentación a en un centro penitenciario, surge la pregunta sobre quién es esta persona y cuál es su situación legal.

Francisco 'N', conocido en el círculo cercano del artista como 'Terry', no es una figura ajena al éxito de Natanael Cano. Se le identifica como un colaborador cercano y compositor de algunas de las piezas musicales que han formado parte del repertorio del popular cantante de corridos tumbados. Esta conexión creativa y personal deja clara la estrecha relación entre ambos, lo que podría explicar el concierto privado que hoy investigan las autoridades estatales.

Sin embargo, la notoriedad actual de 'Terry' no proviene de su trabajo musical, sino de un grave proceso judicial que enfrenta. El pasado 21 de marzo de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó su detención por su presunta responsabilidad en el delito de violación agravada. Tras su arresto, un juez determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, motivo por el cual se encuentra recluido en el mencionado centro penitenciario.

Según el informe oficial emitido por la Fiscalía en aquel momento, la detención fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo en un hotel de la colonia Country Club. La acusación detalla que 'Terry' presuntamente agredió a una mujer después de haberle facilitado bebidas embriagantes y sustancias ilícitas. La FGJES manifestó su compromiso de seguir el caso de cerca para lograr la vinculación a proceso y buscar "la pena más alta".

Este martes 16 de septiembre, el gobernador de Sonora, se posicionó sobre el tema advirtiendo sanciones. Durante el evento del Desfile por el Día de la Independencia, Alfonso Durazo, al ser cuestionado por los medios, advirtió que, de confirmarse el hecho, habrá las sanciones en el Cereso. "La Fiscalía General de Justicia del Estado está haciendo la investigación y habrá, en caso de que este dato se confirme, la sanción correspondiente".

Fuente: Tribuna