Saúl tomó a su pareja del cuello e intentó degollarla; irá 17 años a cárcel de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre llamado Saúl Alberto 'N' fue condenado a 16 años, 11 meses y 22 días de prisión, una vez demostrada su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de su pareja sentimental. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el crimen ocurrió el 3 de marzo de 2024, alrededor de las 7:30 horas, en una casa de la colonia El Llano, en Hermosillo.

Según la carpeta de investigación, el acusado arrebató el celular a la víctima para revisarlo y, posteriormente, la tomó del cuello, llevándola al interior del domicilio. En ese momento, le obstruyó la respiración mientras intentaba encajarle un cuchillo en el cuello; no obstante, la víctima logró impedir que el agresor la lesionara con el arma blanca. Fue debido a la intervención oportuna de familiares de la víctima que se evitó un desenlace fatal.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la sentencia de casi 17 años de cárcel, misma que el imputado ya purga en un Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "refrenda su compromiso de perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad física de las personas, garantizando justicia a las víctimas y seguridad a la sociedad sonorense".

Sentencia de 16 años de prisión por tentativa de feminicidio en Hermosillo



Boletín completo: https://t.co/oWZw29a0Zv pic.twitter.com/t4oPw8LvWp — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 17, 2025

Poro otro lado, un joven de 23 años de edad, identificado como José Antonio 'N', fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo durante la madrugada de este domingo 14 de septiembre. El arresto tuvo lugar aproximadamente a las 3:10 horas, en la colonia Centro de Hermosillo, en relación con un incidente en el que un hombre de 74 años resultó con lesiones que requirieron atención médica.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la corporación policiaca, sus elementos acudieron al lugar tras recibir un reporte directo de la víctima, quien señaló al joven como el responsable de haberlo agredido físicamente momentos antes. Según el testimonio del afectado, el ataque consistió en un golpe en la nariz propinado con el puño, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas sobre el pavimento.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora