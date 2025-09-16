Triple 'levantón' en Culiacán: Sicarios se llevan a la fuerza a tres civiles, entre ellos una mujer

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de los esfuerzos en materia de seguridad por parte del Gobierno Federal y Estatal, la violencia en Sinaloa cada vez se agudiza más y el número de víctimas se eleva a cantidades alarmantes. La tarde de este martes 16 de septiembre se reportó la privación de la libertad de tres personas, entre ellas una mujer, en una vivienda que se ubica en el fraccionamiento Santa Rocío, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Los Noticieristas, el 'levantón' se registró aproximadamente a las 17:00 horas por la calle Desierto de Las Palmas, a un costado de un canal que se ubica en el mencionado sector. Los reportes preliminares indican que civiles armados irrumpieron en el área y se llevaron a la fuerza a dos hombres y una mujer. Extraoficialmente se dijo que uno de los 'levantados' fue identificado como Diego 'N', de 32 años y con domicilio en el fraccionamiento Santa Rocío.

Testigos oculares señalaron haber visto cómo llegó un vehículo sedán color oscuro, del cual descendieron sujetos armados y se llevaron a la fuerza a una femenina y a dos hombres, uno de ellos identificado con el nombre de Diego 'N', de 41 años, mientras que de las otras dos personas no se conoce la identidad", explicó el medio anteriormente citado.

Vecinos de la demarcación notificaron a las autoridades a través de la línea de emergencia del 9-1-1 sobre los hechos ocurridos en la calle Desierto de las Palmas y Monte Albán, en donde se encontró una mochila propiedad de una de las víctimas. Atendiendo el reporte, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se movilizaron hacia la ubicación y confirmaron el suceso. La pareja sentimental de Diego 'N' fue quien lo identificó oficialmente.

Según el testimonio de los testigos, la víctima identificada se encontraba realizando trabajos en el patio de su casa, mientras que la mujer y el otro individuo estaban en el interior del domicilio antes de que el grupo armado los privara de la libertad. Los efectivos de Marina desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores para dar con los responsables, pero los esfuerzos no rindieron frutos y le sugirieron a los afectados acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para interponer la denuncia correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui