Una mujer es herida a balazos por una pareja al norte de Hermosillo; agresores logran escapar

Hermosillo, Sonora.- La noche del lunes 15 de septiembre se registró un ataque armado al norte de Hermosillo, Sonora, en donde una pareja desconocida abrió fuego contra una mujer en la Cerrada De La Canela, ubicada en la colonia Villas del Real. Después de lograr su cometido, los agresores huyeron del sitio y dejaron a la víctima con heridas de bala, por lo que se desplegó un operativo por parte de las autoridades y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los informes oficiales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 del lunes, cuando los atacantes irrumpieron en el sector e hirieron a la fémina para posteriormente huir a pie. Luego de recibir un reporte ciudadano sobre el suceso violento en dicho sector, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron hacia la ubicación y confirmaron la agresión armada, por lo que procedieron a delimitar el perímetro.

Asimismo, los uniformados pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes se presentaron a bordo de una ambulancia y le brindaron los primeros auxilios a la víctima, aún sin identificar. Una vez estabilizada, los socorristas la trasladaron de urgencia hacia un hospital de la capital sonorense. Con respecto a los responsables, la autoridad dijo que se trata de un hombre y una mujer, los cuales escaparon por la calle Pedro Salazar Félix tras el ataque a balazos.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se presentó en la escena del crimen para cumplir con las primeras diligencias. La dependencia estatal abrió la respectiva carpeta de investigación y se encargará de realizar las indagatorias complementarias de esta agresión armada suscitada en el sector norte de Hermosillo.

Se incendia unidad del transporte público

En otra noticia referente a materia de seguridad registrada en Hermosillo, la mañana de este martes 16 de septiembre se reportó que un camión de transporte público se incendió en el cruce de las calles Tecnológico y República de Panamá, junto al Hospital IMSS 14, en las inmediaciones de la colonia Sahuaro. Elementos del Departamento de Bomberos y Policía Municipal de Hermosillo atendieron el reporte, aunque no se contabilizaron personas lesionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui