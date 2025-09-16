VIDEO: Encapuchado planta dos explosivos en Orizaba; hay un menor y tres adultos heridos

Orizaba, Veracruz.- La ciudad de Orizaba fue escenario de hechos violentos la mañana de este martes 16 de septiembre tras el estallido de dos artefactos explosivos en diferentes puntos, los cuales dejaron un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata y en el interior del Mercado Zapata, movilizando a los cuerpos de seguridad y emergencia de la región montañosa central de Veracruz.

El primer suceso tuvo lugar en una calle de la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con los informes, un individuo encapuchado dejó un explosivo debajo de una camioneta que se encontraba estacionada. La detonación alcanzó a una mujer que transitaba por la acera en ese momento, acompañada por un menor en una carriola. Ambos sufrieron heridas y fueron atendidos por paramédicos, quienes los trasladaron a un hospital para su valoración y tratamiento médico.

??uD83DuDEA8 #AlMomento || Momento exacto en que detona un artefacto en la calle Oriente 14 a entre oriente 13 y 15, Orizaba.

uD83DuDCF7 Cortesía pic.twitter.com/grRMRhubIh — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) September 16, 2025

Poco después, se reportó un segundo incidente en un local comercial del Mercado Zapata. Según testigos, el mismo sujeto ingresó al establecimiento simulando ser un cliente y dejó abandonadas dos bolsas. Minutos más tarde, el contenido de estas detonó, causando lesiones a un hombre y una mujer que se encontraban en el interior del mercado. Al igual que en el primer caso, los heridos fueron llevados a un hospital para recibir atención médica.

Inmediatamente después de los reportes, elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional se desplegaron en ambas zonas. Los perímetros fueron asegurados para permitir el trabajo de los peritos y facilitar la recolección de evidencia. Asimismo, se implementó un operativo de seguridad en puntos estratégicos del municipio, conocido por su vocación turística como Pueblo Mágico, con el objetivo de localizar a los responsables y garantizar la seguridad de la población.

#video | uD83DuDD34 Así fue el momento en que se registró una explosión en el mercado Zapata de Orizaba. pic.twitter.com/ax5Cz9G3jo — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) September 16, 2025

Estos ataques se producen en un contexto de seguridad complejo para el Estado de Veracruz. En los últimos meses, la entidad ha sido escenario de otros eventos de alto impacto, como el secuestro y posterior homicidio de una maestra jubilada a finales de junio, un caso que las autoridades vincularon con una presunta extorsión. Adicionalmente, a principios de agosto se registró un motín en el penal de Tuxpan que resultó en la muerte de nueve reclusos, suceso atribuido a conflictos internos.

Fuente: Tribuna