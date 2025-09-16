VIDEO: Maestro se desploma y muere durante una presentación musical en Magdalena de Kino

Magdalena de Kino, Sonora.- Lo que sería una presentación musical terminó en una auténtica tragedia en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora, en donde un maestro perdió la vida por causas naturales durante una presentación musical realizada en la plaza principal de la localidad. En redes sociales comenzó a circular un video del deceso del hombre que se encontraba interpretando el tema A mi manera, en hechos registrados la noche del sábado 13 de septiembre.

En las imágenes difundidas se observa cómo, de un momento a otro, el docente comenzó a presentar malestares físicos, por lo que se recargó sobre un teclado y posteriormente sufrió un desplome ante la conmoción por parte de los presentes. Una mujer desconocida que lo acompañaba intentó auxiliarlo y lo sostuvo para que no se fuera a caer, es por ello que los asistentes llamaron a la línea de emergencia y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

En la red social X trascendió que el hoy occiso respondía al nombre de Luis Eduardo Bojórquez Huesca, de 61 años de edad y que se desempeñaba como director de una escuela secundaria en Magdalena de Kino. Paramédicos de la Cruz Roja intentaron reanimarlo, pero alrededor de las 20:39 se confirmó la muerte del maestro. Presuntamente, una hermana de la víctima mortal informó a las autoridades que Luis Eduardo padecía problemas cardíacos.

En el material publicado se aprecia que el público aplaude y ovaciona al profesor momentos antes de que se desplomara. El fallecimiento consternó a la comunidad docente de este municipio sonorense, que lamentó la pérdida de Bojórquez Huesca. En redes sociales, residentes de la región también se pronunciaron al respecto y externaron sus condolencias para la familia del fallecido.

uD83DuDE22 El maestro Luis Eduardo Bojórquez, director de secundaria de 61 años, pierde la vida justo después de cantar “A mi manera” en Magdalena de Kino, Sonora. Cantó, lo ovacionaron y se desplomó. #ImagenesSensibles pic.twitter.com/zb1QJVvZU1 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 16, 2025

Detienen a motociclista con droga

En otro caso diferente registrado en el municipio de Magdalena de Kino, un hombre identificado como Rigoberto 'N', de 41 años de edad, fue detenido y posteriormente vinculado proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el sujeto cargaba una mochila, objeto que en su interior llevaba 18 envoltorios de plástico tipo resellable con una sustancia granulada blanca.

Rigoberto “N” vinculado a proceso por narcomenudeo en Magdalena de Kino



Boletín completo: https://t.co/zSH1De1rSo pic.twitter.com/1lCRdufnbC — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui