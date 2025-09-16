VIDEO: Se incendia camión de transporte público en Hermosillo; chofer sale ileso

Hermosillo, Sonora.- Durante esta mañana de martes 16 de septiembre de 2025 tuvo lugar el incendio de un camión de transporte público en Hermosillo; los hechos quedaron registrados en video y se compartieron rápidamente en redes sociales. Afortunadamente, se sabe que el chofer de la unidad salió ileso. Cabe señalar que no es la primera vez que un hecho similar tiene lugar en la capital de Sonora; aquí te compartimos los detalles.

Los hechos sucedieron en el Tecnológico y República de Panamá, junto al Hospital IMSS 14, al poniente de la ciudad en la colonia Sahuaro, alrededor de las 8:00 horas. En el sitio se pudo observar cómo la parte frontal del camión fue consumida por las llamas rápidamente, por lo que de inmediato tuvieron que acudir los elementos del Departamento de Bomberos. En el material visual se puede observar grandes llamas de fuego que sin duda pusieron en alerta a más de uno de los transeúntes que iban por la zona. También llegó personal de la Policía Municipal para atender la emergencia y verificar si había víctimas.

De acuerdo con los reportes preliminares, no hubo personas lesionadas, ya que dentro de la unidad solo se encontraba el chofer y este pudo ponerse a salvo cuando comenzó a oler quemado. Relató que en cuanto le dio el olor, bajó de la unidad y después comenzó a arder el motor. Tras los hechos, se pudo observar que la parte frontal de la unidad quedó calcinada por el fuego.

Por su parte, José Alfredo Romero Méndez, oficial del Departamento de Bomberos de Hermosillo, señaló que: "En el vehículo venía solo el operador, quien manifiesta que hubo mucho olor a combustible o algo quemado; fue cuando empezó a fallar la unidad y se vino el flamazo en el área del motor".

No es la primera vez

El pasado 30 de julio se incendió un camión de transporte urbano de la línea 4 sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, entre Olivares y López del Castillo, esto en la colonia Santa Isabel, al norte de Hermosillo. Este hecho pasado ocurrió a las 5:30 horas y supuestamente se originó a causa de una falla mecánica en el motor. En este caso tampoco hubo personas lesionadas, ya que por la hora en la unidad solo se encontraba el conductor.

