Ataque armado al norte de Ciudad Obregón: Acribillan a menor de edad en Los Ángeles

Ciudad Obregón.- La noche de este miércoles 17 de septiembre se registró una agresión armada en el fraccionamiento Los Ángeles, ubicado al noreste de Ciudad Obregón. Como resultado, un joven resultó lesionado y requirió ser trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica. El reporte de disparos de arma de fuego generó una fuerte movilización de autoridades militares y policiales al lugar de los hechos.

Esto ocurrió alrededor de las 20:30 horas sobre la calle El Toro, entre Altadena y Hermosa. De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada extraoficialmente como Kevin, de 17 años de edad, se encontraba en la vía pública cuando presuntamente fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones antes de darse a la fuga. Tras el ataque, el adolescente quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Testigos que se encontraban en la zona le brindaron los primeros auxilios y, ante la urgencia de la situación, lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital de la localidad para su valoración. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre su estado de salud. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

Dichas autoridades procedieron a acordonar la escena del crimen para preservar las evidencias. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer lo sucedido. Por el momento no se ha informado sobre la detención de personas relacionada con este atentado.

Autoridades presentes en la escena del crimen

Fuente: Tribuna