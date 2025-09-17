Bomberos controlan conato de incendio en negocio de comida rápida al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 17 de septiembre de 2025, un establecimiento de comida rápida vivió un gran susto, y no solo los empleados del local, sino también los vecinos, quienes se alarmaron al grado de llamar a las autoridades locales. De acuerdo con medios de comunicación, lo que ocurrió fue el inicio de un incendio que, afortunadamente, logró ser controlado antes de que la situación pasara a mayores.

El incidente se registró en la colonia Misión del Sol, en el cruce del Bulevar López Portillo y la calle Dos. Alrededor de las 08:40 horas arribaron los elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, tras recibir reportes por un fuerte olor a quemado y la presencia de humo detectada por algunos habitantes. Una vez en el lugar, los especialistas controlaron el problema sin que el negocio resultara afectado.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que el origen fue el sobrecalentamiento del motor de un ventilador. No se reportaron personas lesionadas. Como parte de la rutina, los bomberos también revisaron el estado de la red eléctrica. En TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier novedad y actualizaremos la información en caso de que sea necesario.

No pasó a mayores el conato de incendio

En otro tema, como informamos ayer, aproximadamente a las 08:00 horas se incendió por completo un camión del transporte público frente a la clínica 14 del IMSS en Hermosillo. Al parecer, la unidad circulaba por la avenida Tecnológico de Poniente a Oriente cuando el motor presentó una falla debido a una fuga de combustible. A pesar de que el vehículo se encontraba en servicio, en ese momento no llevaba pasajeros, solo al chofer, quien logró salir ileso.

#Seguridad | Fuerte choque en Hermosillo deja mujer lesionada y elevadas pérdidas; hay un funcionario implicado uD83DuDCA5uD83DuDE98https://t.co/moJRRktMQj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui