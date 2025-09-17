Cesan a dos funcionarias de la Fiscalía mexiquense por nexos con el crimen organizado

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles que dos de sus funcionarias, así como de sus superiores directos fueron removidos de sus puestos. Esta medida se produce como consecuencia de las investigaciones derivadas de la reciente detención de Alejandro 'N', alias 'El Choko', identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto líder de un grupo delictivo.

En un comunicado emitido en redes sociales, la FGJEM detalló que la baja fue para Juana Ivette 'N', quien se desempeñaba como secretaria administrativa, y de Diana Laura 'N', quien ostentaba el cargo de agente del Ministerio Público. Ambas estaban adscritas a la Fiscalía Regional del municipio de Cuautitlán Izcalli. Según las indagatorias, Juana Ivette 'N' mantenía una relación sentimental con el sujeto detenido.

Ambas exfuncionarias fueron arrestadas durante un cateo coordinado por diversas corporaciones de seguridad en el municipio de Tultitlán, bajo el cargo de posesión de arma de fuego. Tras su detención, fueron ingresadas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde se les notificará formalmente sobre los procedimientos administrativos que confirman el cese de su puesto público.

La Fiscalía precisó que Diana Laura 'N' no se encontraba en funciones desde el 4 de marzo, debido a que gozaba de una licencia por lactancia. Como parte de una estrategia para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las averiguaciones, la institución también determinó separar de sus cargos a los superiores jerárquicos de las dos implicadas. El objetivo de esta acción es facilitar una investigación más amplia que busca desmantelar cualquier posible red de complicidad dentro de la propia Fiscalía.

Se llevan a cabo investigaciones sobre otros servidores públicos de esta Institución con el fin de identificar el posible entramado interno de complicidad”, señaló la FGJEM.

La detención de Alejandro 'N', señalado como líder del grupo conocido como La Chokiza, vinculado a delitos de extorsión y despojo de inmuebles, fue el catalizador de estas acciones internas.

Fuente: Tribuna