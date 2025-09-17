Con la réplica de un arma de fuego, Juan Alexis causaba pánico en Torreón; ya fue detenido

Torreón, Coahuila.- La madrugada del martes 16 de septiembre de 2025, un hombre, identificado como Juan Alexis 'N', de 27 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Torreón, ya que el sujeto causó preocupación entre los habitantes de la colonia Las Torres al presentar un comportamiento violento y portar un arma de fuego, que posteriormente se pudo confirmar que era un réplica fabricada de plástico y envuelta con cinta de aislar.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, vecinos del sector notificaron a las autoridades a través de las líneas de emergencia, por lo que los uniformados se presentaron en el sitio y efectuaron la detención del individuo en la intersección de la avenida Juárez y la calle Xochimilco, en donde el detenido realizaba acciones airadas contra los transeúntes, a quienes intimidaba a través de sus actitudes y gritos.

Al percatarse de la llegada de los uniformados, el sujeto, lejos de calmarse, arremetió contra ellos con una serie de insultos y amenazas. A pesar de su comportamiento hostil, los oficiales se aproximaron con la intención de entablar un diálogo y disuadirlo de continuar con su actitud", explicó el medio anteriormente citado.

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron el objeto con el que Juan Alexis 'N' estaba amedrentando a los civiles. Una vez aprehendido, el infractor fue presentado ante el Ministerio Público para definir su situación legal y reporte por el delito de amenazas. Será un juez quien, en las próximas horas, determine las consecuencias de sus actos que afectaron la paz y pusieron en riesgo la integridad de los vecinos de este municipio de Coahuila.

Detienen a una madre en Torreón

En otro hecho similar registrado en el municipio de Torreón, una madre de familia identificada como Dayana 'N', de 25 años de edad, fue detenida por el delito de abandono de incapaz luego de que sus hijos fueran vistos vagando solos y pidiendo comida para comer en el ejido El Águila. La mujer fue presentada ante la autoridad correspondiente y los tres hermanos fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes (Pronnif).

Fuente: Tribuna del Yaqui