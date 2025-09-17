Detienen a un pirómano armado con un machete en Hermosillo; incendiaba basura y maleza

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este miércoles 17 de septiembre de 2025, vecinos de la colonia López Portillo, al sureste de Hermosillo, vivieron momentos de tensión debido a la presencia de un hombre que se encontraba incendiando la maleza y basura en plena vía pública, poniendo en riesgo la integridad de los residentes. Elementos de la Policía Municipal sorprendieron al sujeto en cuestión, por lo que efectuaron el respectivo arresto alrededor de las 03:00 horas (tiempo local).

De acuerdo con reportes policíacos preliminares, el detenido, identificado como Cristóbal 'N', de 43 años de edad, fue visto en las calles Baviácora y Héroes de Caborca. Los uniformados, alertados por una llamada al número de emergencias 9-1-1, acudieron al sitio y se percataron que el infractor estaba prendiendo fuego a desechos, por lo que intervinieron. El individuo, al notar la presencia policial, tiró al suelo un machete de aproximadamente 30 centímetros de longitud que traía consigo.

Inmediatamente, los agentes concretaron el arresto del presunto pirómano para evitar que agrediera a una persona y que las llamas se pudieran propagar a las casas del vecindario. Una vez aprehendido, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal en base a las indagatorias pertinentes. Hasta el momento se desconoce por qué Cristóbal 'N' realizaba tal acción durante la madrugada de este miércoles.

Balacera al oriente de Hermosillo

En otra noticia referente a materia de seguridad, la noche del martes 16 de septiembre se registró un ataque armado en una vivienda situada en la colonia La Metalera, muy cerca de la avenida Uranio, alrededor de las 22:30 horas (tiempo local). Los primeros informes indican que un grupo de sujetos armados irrumpió en la residencia y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los presentes. De forma extraoficial se indicó que al menos una persona fue privada de la vida.

Luego de un reporte a la línea de emergencia del 9-1-1, autoridades de los diferentes niveles de gobierno activaron el Código Rojo. Personal de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Ejército Mexicano se presentaron en el lugar los hechos y confirmaron el atentado. Peritos y agentes ministeriales se encargaron de procesar la escena, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui