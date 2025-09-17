Dos hombres sufren quemaduras y varias heridas durante un incendio al norte de Empalme

Empalme, Sonora.- Un trágico hecho se reportó en un sector conocido como El Caracol, ubicado en la colonia Infonavit Guadalupe, en el municipio de Empalme, Sonora, en donde se registró un incendio en una casa de la mencionada demarcación que dejó como saldo a dos personas lesionadas. Elementos policíacas y cuerpos de auxilio se movilizaron hacia el lugar de los hechos para controlar el siniestro, así como brindar atención médica a las víctimas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el incidente se suscitó durante las primeras horas de este miércoles 17 de septiembre y se presume que fue originado por un corto circuito en el refrigerador de la residencia. Los heridos fueron identificados como Silvano 'N', de 65 años de edad, e Iván Alejando 'N', de 24 años, quienes presentaron quemaduras y heridas lacerantes, por lo que tuvieron que ser llevados a un centro médico de la localidad.

Atendiendo el reporte, personal de la División Bomberos de la CNE se presentó en el sitio para sofocar el incendio, mientras que paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de auxiliar a los lesionados para posteriormente trasladarlos a un hospital, en donde recibirán la atención médica oportuna. Durante los trabajos de rescate en el área, elementos de la Policía Municipal de Empalme estuvieron resguardando el perímetro.

Personal de la División Bomberos de la CNE atendió el siniestro.

Hieren a policía estatal

En un hecho de carácter violento que también se suscitó en Empalme, un elemento de la Policía Estatal, de 25 años de edad aproximadamente, fue herido durante una persecución y enfrentamiento armado registrado durante la tarde del martes 16 de septiembre en el fraccionamiento Villa Dorada ll. El oficial se encontraba sobre la calle Zirconia cuando fue lesionado por un pacto de bala, presentando heridas en la pelvis y otra en la cabeza.

Alrededor de las 16:00 horas se reportó que el conductor de un vehículo sedán, en color gris, protagonizó una persecución cuando, a causa de la alta velocidad, perdió el control del volante e impactó contra un domicilio del mencionado sector. El agente afectado fue llevado a un hospital para recibir atención médica, mientras que el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

#Seguridad | Código Rojo en Empalme: Reportan a policía estatal herido de bala uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/Vsyh2IeIJy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui