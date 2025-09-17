Explosión de un artefacto casero deja a joven muerto y una mujer herida al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La detonación de un artefacto explosivo dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Jaripillo, en el municipio de Mazatlán. Los hechos se registraron durante la noche del martes 16 de septiembre de 2025, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre una fuerte explosión seguida de detonaciones de arma de fuego en las calles Cuernavaca y Monterrey.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) descartó la versión sobre un menor de edad lesionado a causa del hecho violento que movilizó a las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno. La corporación policíaca indicó que se trató la explosión de un artefacto de fabricación casera y un ataque armado contra una vecina de la colonia Jaripillo, de aproximadamente 23 años.

En una primera instancia, trascendió que los agresores lanzaron una mochila de color verde, que en su interior contenía el referido artefacto presuntamente fabricado con esquirlas de metal, presuntamente de varilla. Por su parte, la SSPM aclaró que una de las esquirlas proyectadas dentro de la residencia se impactó en el talón de la fémina, quien no necesitó ser trasladada a un hospital y recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Un hombre fue asesinado a balazos y una joven fue herida por esquirlas, tras el reporte de un ataque a balazos y con un artefacto explosivo, en la calle Monterrey, casi esquina con Cuernavaca, de la colonia Jaripillo, en #Mazatlán





De acuerdo con el reporte, la víctima mortal fue identificada como Héctor Jahir 'N', de 23 años de edad, quien se encontraba en el patio de la vivienda cuando se registró la explosión. Por su parte, la mujer reconocida como Martha Cecilia 'N', de 21 años, no presentó heridas de gravedad. Hasta el sitio del atentado acudieron personal de Protección Civil de Mazatlán y Bomberos Veteranos, así como elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina.

Sobre las labores de identificación de los elementos de seguridad, se habla de un ataque perpetrado presuntamente por dos sujetos a bordo de un par de motocicletas contra el domicilio, debido a que las calles circundantes son muy estrechas, lo que abrió la búsqueda por parte de la Policía Municipal de personas a bordo de un vehículo con estas características", explicó el medio Los Noticieristas.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes en el área siniestrada y se encargará de la investigación complementaria del caso. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha brindado detalles sobre los posibles responsables del ataque que dejó a un joven sin vida.

Un ataque con explosivos a una vivienda de la colonia Jaripillo, en #Mazatlán, dejó un hombre sin vida y una mujer herida la noche de este martes 16 de septiembre.

