 Federico mató a su propio conocido al sur de Sonora; le disparó ocho veces con un rifle

Álamos, Sonora.- Autoridades de Sonora capturaron a un hombre llamado Federico 'N', de 27 años de edad, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado cometido en contra de Eduardo 'N', de la misma edad. La orden de aprehensión se ejecutó el 13 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, en la Carretera Estatal Número 13, a la altura del kilómetro 14, tramo Álamos - Navojoa.

Durante la audiencia de formulación de imputación, el Agente del Ministerio Público expuso que los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2025, entre las 3:00 y 4:00 horas de la madrugada, en la localidad de El Zapote, municipio de Álamos. En dichas circunstancias, el acusado se encontraba junto con la víctima en el interior de un vehículo Chevrolet Silverado color blanco, según las investigaciones, Federico se bajó por la puerta del piloto.

Acto seguido tomó un rifle que estaba recargado en el mismo asiento, apuntó directamente a Eduardo y le disparó en repetidas ocasiones, privándolo de la vida con al menos ocho impactos de bala. Tras los hechos, se presentaron diversas manifestaciones públicas exigiendo justicia por lo acontecido. La orden de arresto fue girada por el juez oral del Juzgado Penal correspondiente el pasado 9 de septiembre.

La captura estuvo a cargo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Álamos. Tras acreditarse su presunta autoría en lo sucedido, el juez resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado.

Vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por el delito de homicidio calificado ocurrido en Álamos



Boletín completo: https://t.co/r9vxJpBexA pic.twitter.com/ED5FyK9SkW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 17, 2025

Asimismo otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. También, aceptó la solicitud de la Fiscalía de Sonora para imponer prisión preventiva justificada contra Federico 'N', quien permanece recluido en un Centro de Reinserción Social (Cereso), garantizando así la comparecencia del imputado durante el proceso penal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora