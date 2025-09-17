Fuerte choque en Hermosillo deja mujer lesionada y elevadas pérdidas; hay un funcionario implicado

Hermosillo, Sonora.- Saldo de una mujer con lesiones leves y elevadas pérdidas materiales fue lo que dejó un fuerte choque en el Centro de Hermosillo esta mañana de miércoles 17 de septiembre. En el hecho habría un funcionario público implicado que, según las versiones de varios testigos oculares, habría provocado este accidente automovilístico.

De acuerdo con la información, el choque se suscitó sobre la calle Comonfort, entre avenida de la Cultura y Paseo Río Sonora, por fuera del Centro de Gobierno, aproximadamente a las 09:30 horas de este 17 de septiembre. El presunto funcionario público de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora que conducía una camioneta oficial de la dependencia, tipo pickup blanca RAM, conducía sobre la calle Comonfort y Cultura en dirección de sur a norte; al llegar al cruce cercano, impactó a un sedán Honda, ocasionando el accidente.

Fuerte choque en Hermosillo deja mujer lesionada

Testigos oculares afirman que el conductor trató de huir en sentido contrario, lo que ocasionó que chocara con un vehículo MG que estaba haciendo alto en el lugar. Posteriormente, aun con la intención de huir, se estrelló contra un sedán Toyota Yaris. La conductora de este último vehículo resultó con lesiones leves y una crisis nerviosa ante los hechos, por lo que tuvo que ser llevada por paramédicos de la Cruz Roja al hospital más cercano para recibir atención médica. Otros transeúntes también resultaron sorprendidos por los hechos, pero ninguno tenía afectaciones mayores.

Se dice que varias personas se acercaron al vehículo del conductor para detenerlo en lo que llegaban las autoridades, esto porque vieron que seguía con las intenciones de huir. Sin embargo, la información no está confirmada. Los tres vehículos quedaron a disposición de las autoridades de la Policía de Tránsito Municipal en lo que se realizan las investigaciones pertinentes para deslindar las correspondientes responsabilidades.

También se afirmó que el presunto funcionario de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora habría quedado a disposición de las autoridades para deslindar las responsabilidades correspondientes, pero no se tiene confirmado al momento de publicación de esta nota.

Fuerte choque en Hermosillo deja mujer lesionada

Fuente: Tribuna del Yaqui