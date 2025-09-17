Golpe millonario en Nogales: Descubren droga oculta en placa de circulación de vehículo

Nogales, Sonora.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron la detención de un hombre y el aseguramiento de un importante cargamento de sustancias ilícitas en Nogales, Sonora. El valor estimado de los narcóticos incautados asciende a 33.5 millones de pesos, según informaron las autoridades federales. El hallazgo sucedió durante una inspección a un vehículo particular.

Al revisar la unidad, los agentes localizaron un compartimento que ocultaba diversos paquetes. El contenido fue identificado como 9.6 kilogramos de fentanilo, presentado en forma de pastillas, y aproximadamente 800 gramos de metanfetamina. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó la acción a través de su registro de actividades relevantes publicado este miércoles 17 de septiembre, donde se detalla:

Elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron 9.6 kilos de fentanilo y dosis de metanfetamina".

Posteriormente, circularon imágenes y un video del procedimiento, en los cuales se observa a los agentes federales, equipados con guantes de protección, extrayendo del automóvil los paquetes de color negro que contenían las pastillas azules. El individuo detenido, junto con el vehículo y las sustancias aseguradas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien será la encargada de integrar la carpeta de investigación.

El #EjércitoMexicanoy #GuardiaNacional, Atoran un cargamento de droga en un vehículo tipo sedan en el Municipio. de Nogales, Sonora. movía 8 paquetes con 9.6 Kg de fentanilo, 1 paquete con 800 g de metanfetamina, escondido en la parte trasera del vehículo. @Defensamx1 pic.twitter.com/LeBdOQDFQO — #HRSANTOS. (@HRS4NTOS) September 18, 2025

Esta no ha sido la única incautación de droga en días recientes en Nogales. Un control de tráfico rutinario terminó con la detención de un individuo por posesión de narcóticos con motivo de venta. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado jueves 11 de septiembre, cuando un hombre de 32 años de edad, identificado como José 'N', fue interceptado por circular en sentido contrario sobre el bulevar Bicentenario, en la colonia La Mesa.

Según el informe oficial, agentes de la Policía Municipal observaron una vagoneta Ford Escape, modelo 2008 y color guinda, transitando en dirección opuesta, motivo por el cual se le solicitó al conductor que detuviera la marcha. No obstante, los oficiales notaron en el interior del vehículo había una mochila abierta. Dentro de esta, era visible una bolsa transparente que contenía múltiples envoltorios de metanfetamina y metanfetamina.

Fuente: Tribuna