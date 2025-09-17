Guaymas: Padres de escuela primaria llevan su protesta al dirigente de SEC Sonora

Guaymas, Sonora.- Desde muy temprana hora de este miércoles 17 de septiembre de 2025 comenzó a circular que la escuela primaria Héroes 13 de Julio fue cerrada por padres de familia como forma de protesta pacífica, debido a que consideran una falta de respeto hacia sus hijos el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades educativas. En TRIBUNA te contaremos con detalle todo lo ocurrido.

En redes sociales circula una carta firmada por los tutores de los alumnos, dirigida especialmente a Froylán Gámez Gamboa, Secretario de Educación en Sonora. En el escrito se indica que la institución se encuentra en la colonia La Cantera, en la ciudad de Guaymas, Sonora, y se responsabiliza de los problemas al Mtro. Pablo Salomón y en general a otras figuras representativas.

Según el documento, la molestia surge por la inadecuada redistribución de aulas dentro del plantel, lo que los padres calificaron como decisiones incorrectas, ya que los grupos de primero y cuarto grado se quedaron sin salón. Todo comenzó el 1 de septiembre, sin previo aviso a los afectados, cuando Salomón les informó que los estudiantes de la escuela Luis G. Dávila y del recinto mencionado anteriormente compartirían el mismo edificio.

La primaria permanece cerrada

Además, se les prometió que para el 15 de septiembre la situación estaría solucionada, pero todo continúa sin cambios. De hecho, aparentemente la propuesta era que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, proporcionaría un aula móvil; sin embargo, como tendría que trasladarse desde otro estado, esto tomaría tiempo. Por otra parte, los baños tampoco son suficientes para la cantidad de alumnos, y el acuerdo incluía la rehabilitación de aquellos que se encuentran en desuso.

"De esa manera podría regresarle su salón a la maestra y al alumnado de 4° año de la escuela en cuestión, así como también la adaptación para la maestra de apoyo y su equipo de USAER en la misma institución, y la rehabilitación de unos baños viejos para el alumnado en general, ya que los que actualmente están en uso no dan abasto. Nos despedimos de ustedes con todo el respeto que se merece y quedamos a su disposición. De la manera más atenta se le solicita que nos dé una respuesta inmediata para la resolución de esta inconformidad", dice un fragmento.

Fuente: Tribuna del Yaqui