Hallan muerto a reo en una celda aislada de un penal de Sinaloa; es el segundo en 8 días

Ahome, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, autoridades y medios locales confirmaron el hallazgo de un interno muerto al interior del Centro Penitenciario de Goros II, ubicado en el municipio de Ahome, Sinaloa. Cabe mencionar que apenas el pasado martes 9 de septiembre ocurrió un caso similar en este mismo penal. Tras darse a conocer el caso, la dirección del lugar alertó a las instancias correspondientes para que llevarán a cabo las primeras investigaciones del caso.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como César Jiber 'N', de 49 años de edad, quien permanecía recluido en un módulo aislado. Trascendió que el reo tenía un mecate amarrado en el cuello al momento de ser encontrado por los custodios. La Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte se encargó de realizar las primeras indagatorias para determinar si el individuo tomó la decisión de quitarse la vida o si se trató de un ataque fabricado.

El cuerpo será llevado a una funeraria de guardia ubicada en el sector Centro de la ciudad de Los Mochis, donde quedará en resguardo mientras se le realiza la necropsia de ley correspondiente y así saber exactamente las causas de la muerte", explicó el medio anteriormente citado.

TARJETA INFORMATIVA



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, este miércoles 17 de septiembre de 2025, se localizó el cuerpo sin vida de una persona privada de su libertad en el interior de su celda en el Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 18, 2025

Es el segundo en menos de 8 días

El 9 de septiembre, autoridades penitenciarias informaron que, aproximadamente a las 07:30 horas, se localizó sin vida a un recluso identificado como Antonio 'N', de 32 años, aunque destacaron que presentara signos de violencia. Se dijo que la persona se encontraba colgada con un cable y, al momento del hallazgo, ya no presentaba signos vitales. Derivado de estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer la causa de la muerte.

En conferencia de prensa, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), anunció que se reforzó la seguridad en el Centro Penitenciario de Goros II a causa del deceso de Antonio 'N'. La funcionaria estatal mencionó que se giró la instrucción de implementar los ajustes que se consideren necesarios, en tanto, aclaró que los protocolos de seguridad internos serán sometidos a revisión para garantizar la integridad de la población penitenciaria y mantener el orden.

uD83DuDD34| Un interno del Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de #Ahome, fue encontrado sin vida al interior de su celda la mañana de este martes 9 de septiembre.#Sinaloa #seguridad #NoticiasNoroeste pic.twitter.com/AqOTSlSrMA — Noroeste (@noroestemx) September 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui