Hallan supuesto miembro viril de un hombre en Culiacán; podría tratarse de una infidelidad

Culiacán, Sinaloa.- Un inusual hallazgo se suscitó durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la taquilla de un completo deportivo y frente a los campos de beisbol que se encuentran en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán, en donde un grupo de mujeres alertó a las autoridades sobre la presencia de un presunto miembro viril masculino al interior de un recipiente de plástico transparente con tapadera.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el reporte del descubrimiento se realizó aproximadamente a las 09:00 horas de este miércoles, por lo que corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron hacia la avenida Canal de Suez, entre Avellana y Del Olmo, ubicación en la que se registró el hallazgo. Trascendió que el reciente tenía un mensaje, es por ello que se presume que se pueda tratar de un caso de infidelidad.

Hasta el momento ninguna autoridad ha determinado de qué se trata el hallazgo, pero se solicitó la presencia de los peritos de la Fiscalía General del Estado para que acudieran a dar fe del hallazgo y determinar si se trata de restos humanos o de otra especie, ya que hasta el momento de la redacción de esta nota se presumía que se trataba de una extremidad sexual masculina", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8??Se reportó el hallazgo de un miembro viril masculino mutilado localizado en la sindicatura de Aguaruto, al sur de Culiacán. El recipiente contenía un mensaje con alusiones personales. pic.twitter.com/mX2k1kHt33 — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) September 17, 2025

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal Preventiva y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se presentaron en el sitio para cumplir con las primeras diligencias del caso. Finalmente, los servicios periciales se encargaron de trasladar el supuesto aparato reproductor masculino a un laboratorio de criminalística y del Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar si se trata o no de restos humanos.

uD83EuDDEC??La mañana de este miércoles, un grupo de mujeres encontró un recipiente con un tejido orgánico en taquillas de un club deportivo en desuso en #Aguaruto.



uD83DuDCCDLa Policía aseguró el área y la Fiscalía trasladó los restos para determinar si son humanos o de animal. pic.twitter.com/tJRELCGUAz — El Sol de Sinaloa (@ElSoldeSinaloa_) September 17, 2025

Martes violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados durante el martes 16 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó cinco homicidios dolosos, una denuncia por privación de la libertad y cuatro por robo de vehículo. Uno de los casos más alarmantes se suscitó en una vivienda que se ubica en el fraccionamiento Santa Rocío, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en donde se reportó un triple 'levantón', incluida una mujer entre las víctimas.

#Seguridad | Sinaloa: cinco homicidios dolosos, un “levantón” y robos de vehículos el 16 de septiembre uD83DuDEA8https://t.co/Gbx2TrWWfo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui