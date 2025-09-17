Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora', es expulsado de Paraguay; llegará a México

Ciudad de México.- Tras una solicitud del Gobierno de México, Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal 'La Barredora'; este personaje cercano a Adán Augusto López Hernández al haber sido secretario de Seguridad de Tabasco, cuando el ahora senador de Morena gobernaba. Bermúdez Requena será traído a México.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público de Paraguay informó que la expulsión se realizó a través de su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI), que coordinó con las autoridades de México la expulsión de Bermúdez Requena, alias 'El Abuelo' o 'Comandante', esto en "cumplimiento de una decisión migratoria soberana".

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó la expulsión e informó que será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 'El Altiplano' para enfrentar la orden de aprehensión en su contra. "Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración (INAMI), con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán 'N' a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra".

uD83DuDEA8 Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG



Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, alias "Comandante H", uno de los principales objetivos criminales de México.



Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional. uD83DuDC4AuD83CuDDF5uD83CuDDFE pic.twitter.com/thc59TNBuC — SENAD - Paraguay (@senad_paraguay) September 17, 2025

Por su parte, las autoridades de Paraguay compartieron el hecho en X, antes Twitter: "Hoy expulsamos a un capo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Trasladamos y entregamos al 'Comandante H', uno de los principales objetivos de México. En Paraguay no hay refugio para el crimen organizado".

Se afirma que la expulsión se realizó este miércoles 17 de septiembre a las 17:00 horas y que la acción fue articulada por: el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal, el director nacional de Migraciones, doctor Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México.

uD83DuDD34#Atención | El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó que Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco vinculado con el grupo criminal La Barredora, fue expulsado de Paraguay y viaja rumbo a México.



Se detalló que será ingresado al Penal del Altiplano en el Edomex.… https://t.co/4TfkrErquh pic.twitter.com/BYMwnXrSVQ — Animal Político (@Pajaropolitico) September 17, 2025

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora'?

Es un exfuncionario público que es señalado de ser el líder de la banda criminal 'La Barredora'; ocupó diversos cargos en materia de seguridad hasta llegar a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Adán Augusto. Fue en febrero de 2025 cuando se giró una orden de aprehensión en su contra, acusado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Esta mañana, durante su conferencia, la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que es importante investigar "cómo se fue "descomponiendo" y pidió revisar cómo puede acelerarse la extradición del exfuncionario.

Fuente: Tribuna del Yaqui