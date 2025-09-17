Horror en guardería de Chihuahua: Mujer procesada por presunto abuso de 26 infantes

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La maestra Naomi Yamilé R. P. está acusada de delitos sexuales en la guardería Techo Comunitario, hechos ocurridos en 2023. Actualmente enfrenta un proceso legal por violación agravada y, según medios locales, las víctimas son menores de dos años, ya que ella era la encargada de cuidar a los pequeños en el puesto de asistente educativa.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mujer ha sido absuelta en dos ocasiones, aunque en uno de los casos sigue pendiente una apelación, según lo declarado por la madre de la víctima. De igual manera, tiene un tercer juicio en curso, cuya fecha estimada aún se desconoce. Por último, existen dos causas penales más con auto de apertura a juicio oral, de las cuales tampoco se ha definido la fecha exacta.

Inicio del caso

Ruth Escareño, en mayo de 2023, tenía inscrita a su hija de dos años en el centro educativo Techo Comunitario. Sin embargo, en esa época comenzó a notar cambios en el comportamiento de la pequeña: no podía dormir y presentaba ciertos malestares. Lo más grave ocurrió un día que llevó a la niña a la guardería y esta se negó a entrar, comentando que sentía dolor en su área genital.

Guardería Techo Comunitario

Cuando la madre presentó a su hija ante las autoridades, una revisión médica confirmó que efectivamente había sido víctima de abuso, incluyendo la zona anal. A partir de ahí se identificaron 26 casos adicionales en los que se vinculó a Naomi Yamilé y al personal del plantel. La investigación enfrentó múltiples dificultades debido a la ausencia de cámaras de seguridad, lo que complicó la recopilación de evidencias.

El pasado 13 de julio de 2023, el IMSS clausuró el centro educativo tras la vinculación a proceso de la acusada. Actualmente, se espera que el tribunal determine si los elementos presentados son suficientes para condenarla. En caso de que surjan más datos o se emita finalmente una resolución, nuestro medio TRIBUNA los mantendrá siempre informados sobre cualquier avance relevante.

Fuente: Tribuna del Yaqui