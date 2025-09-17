Iztapalapa, de luto: Suman 19 fallecidos por explosión de pipa en el puente La Concordia

Ciudad de México.- La tragedia ocurrida hace una semana en el municipio Iztapalapa continúa dejando consecuencias fatales. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) informó que el número de personas fallecidas lamentablemente ascendió a 19 tras la explosión de una pipa de gas registrada el pasado 10 de septiembre en las inmediaciones del puente La Concordia, una de las zonas más vulnerables de la capital.

De acuerdo con el último reporte de la dependencia, en las últimas horas del martes 16 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de dos pacientes que permanecían hospitalizados a causa de la gravedad de sus lesiones. A pesar de los esfuerzos médicos, ambos perdieron la vida, mientras que otras dos personas lograron regresar con sus familias tras ser dadas de alta al mostrar mejorías.

Las autoridades señalaron que 32 personas permanecen bajo observación médica. Foto: Internet

Con esta actualización, el balance oficial señala que 32 personas permanecen bajo atención médica en diferentes hospitales de la CDMX, mientras que 33 ya han sido dadas de alta desde que ocurrió el siniestro. Como te hemos informado en TRIBUNA, la magnitud de la explosión dejó decenas de heridos, varios de ellos con quemaduras de consideración, lo que ha requerido un seguimiento constante del sistema de salud capitalino.

Se cumplen 7 días de la explosión en Iztapalapa

Este miércoles 17 de septiembre se cumple una semana del accidente que conmocionó a la capital. Las autoridades continúan con los trabajos de investigación para deslindar responsabilidades y establecer con precisión las causas que originaron la tragedia. Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), las primeras indagatorias apuntan a que el exceso de velocidad, combinado con la falta de pericia del conductor de la pipa, fueron factores determinantes en el siniestro.

#Seguridad | Lo detienen por agredir a policías de Guaymas y le encuentran 30 envoltorios de droga uD83DuDC6Ehttps://t.co/YLHwIMI0dr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Durante día del incidente y los siguientes a este, los equipos de emergencia desplegaron un operativo especial para atender a las víctimas y controlar los riesgos derivados de la explosión, que afectó la circulación y generó alarma entre los habitantes de la zona. A lo largo de esta semana, las familias de los heridos y fallecidos han enfrentado momentos de incertidumbre mientras se desarrollan tanto las labores médicas como los peritajes oficiales.

La Secretaría de Salud reiteró que mantiene coordinación con hospitales públicos y privados para garantizar la atención a los lesionados. Asimismo, informó que continuará actualizando la cifra de afectados conforme avance la evolución de los pacientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui