La tenía amenazada: Detienen a José Luis por agredir a su pareja sentimental en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un sujeto de nombre José Luis 'N', de 21 años de edad, quedó detenido y vinculado a proceso por estar presuntamente implicado en el delito de violencia familiar equiparada, cometido en agravio de una mujer. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló este miércoles que los hechos se registraron el pasado 13 de septiembre en la localidad de El Tasícuri, del municipio de Magdalena.

El acusado, en un contexto de relación sentimental de unión libre con la víctima, la agredió física y verbalmente, sujetándola del cuello y profiriendo amenazas contra ella y su bebé, lo que le ocasionó lesiones de consideración, pero que no ponen en peligro la vida. Durante la primera audiencia, el juez calificó de legal la aprehensión del sujeto, escuchó la formulación de imputación, resolvió vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva justificada.

La Fiscalía de Sonora refrenda su compromiso de proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, aplicando la ley con firmeza en cada caso y con perspectiva de género", se lee en el comunicado.

Por violencia familiar vinculan a proceso a sujeto en Magdalena de Kino



Otro caso similar a este ocurrió recientemente en Nogales. Capturado y vinculado a proceso penal quedó un hombre llamado Jesús Alberto 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en agravio de su expareja sentimental Olga Yesenia 'N'. La Fiscalía de Sonora informó el pasado lunes que los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Agua Zarca.

En el lugar, el acusado ejerció violencia física, verbal y psicoemocional contra la víctima, con quien tiene hijos en común. Durante la agresión la golpeó, la amenazó con un arma y le advirtió que la asesinaría, ocasionándole daño físico y emocional. Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió la vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva justificada.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora