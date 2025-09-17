Llevaba 14 envoltorios de crystal: Cae presunto 'tirador' al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades lograron la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. La detención se realizó gracias a un operativo de seguridad implementado en Ciudad Obregón por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

El suceso tuvo lugar durante un recorrido en la colonia Cajeme, al norte de la ciudad. Al circular por el cruce de las calles Pascual Orozco y Adolfo de la Huerta, los elementos del operativo mixto procedieron a la inspección de un individuo que se identificó como Jesús Adán 'N', de 33 años de edad. Durante la revisión protocolaria, le fueron localizados entre sus pertenencias un total de 14 envoltorios de plástico en color blanco.

En su interior contenían una sustancia granulada con las características físicas del narcótico sintético conocido como crystal o metanfetamina. Tanto la persona detenida como la presunta droga asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Jesús Adán 'N' fue detenido en posesión de varias dosis de droga

Cabe recordar que hace unos días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora informó sobre los resultados de una serie de operativos realizados por la Policía Estatal en Ciudad Obregón. Las acciones, enfocadas en la vigilancia y patrullaje de diversas zonas, derivaron en la detención de cuatro personas por presunta posesión de sustancias ilícitas y la recuperación de vehículos con reporte de robo.

Los despliegues policiales se concentraron en las colonias Libertad, Nuevo Cajeme, Russo Vogel, y Beltrones, entre otras. Durante estas labores, los agentes estatales procedieron al arresto de tres hombres y una mujer, quienes fueron sorprendidos en posesión de envoltorios que contenían narcóticos. Se trata de Aarón 'N', José 'N', Gibrán 'N' y Claudia 'N'.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora