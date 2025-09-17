Localizan en Sonora a Sandro Sael, hombre reportado como desaparecido desde hace 5 años

Puerto Peñasco, Sonora.- Autoridades de Sonora informaron que Sandro Sael 'N', un ciudadano de origen hondureño que estaba reportado como desaparecido, fue localizado en buen estado y se encuentra en proceso de reunirse con su familia, con la que había perdido contacto durante 5 años. La pieza clave en este hecho fue la información proporcionada por el colectivo Buscando Tesoros en Puerto Peñasco, liderado por la activista Marisol Sillas.

Fue su labor y comunicación la que alertó a las autoridades sobre la situación de Sandro Sael, activando la red de apoyo necesaria para su asistencia. Al recibir la notificación, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora actuó de inmediato y estableció colaboración directa con el Instituto Nacional de Migración (INM). Esto permitió organizar el traslado del hombre desde Puerto Peñasco hasta Hermosillo.

Una vez en la capital del Estado, el primer paso fue realizar una valoración médica para confirmar que se encontraba en óptimas condiciones de salud. Con su bienestar garantizado, el INM inició los trámites migratorios correspondientes, un proceso fundamental para asegurar su repatriación a Honduras de manera legal. La Comisión de Búsqueda destacó que este éxito es el resultado del compromiso y la sensibilidad de todas las partes involucradas.

Gracias a la coordinación, sensibilidad y compromiso entre instituciones y su personal, la reunificación se llevó a cabo de forma segura, digna y humana", dijo la Comisión de Búsqueda.

Su familia lo buscaba

Hace varios meses, los familiares de Sandro Sael pedían ayuda a través de redes sociales para encontrarlo, debido a que se encontraban preocupados por su integridad. Según sus propias palabras, el hombre viajó desde Honduras a Sonora para intentar cruzar la frontera a Estados Unidos, sin embargo, dejaron de tener noticias suyas.

Hola espero todos estén bien Dios les bendiga grandemente. Necesito q por favor me ayuden a compartir esta foto, él es mi tío Sandro Sael, ya que tenemos varios meses de no saber de él. La ultima vez que nos llamó se encontraba en Sonora con rumbo a Estados Unidos. Ya que el no esta tan bien de salud", se lee en Facebook.

Fuente: Tribuna