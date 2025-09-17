Macabro hallazgo: Localizan cuerpo en descomposición en negocio de telefonía de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se registró un macabro hallazgo en la capital de Sonora, cuando alrededor de las 7:30 horas se localizó un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Lagos de Moreno y San Juan de Los Lagos, en la colonia Café Combate.

Cabe precisar que el cadáver fue encontrado dentro de una empresa de telefonía. La denuncia la realizaron varios vecinos que percibieron un fuerte olor fétido. Tras investigar el origen del aroma, se dieron cuenta de que provenía del módulo, y al asomarse observaron al hombre tirado; debido al estado del occiso, se presume que llevaba aproximadamente desde el domingo sin vida.

Al lugar acudieron elementos policiacos y, al corroborar que efectivamente se trataba de un cuerpo sin signos vitales, notificaron al Ministerio Público. Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) participó en la búsqueda de indicios y elementos de prueba para integrar la carpeta de investigación. Estaremos al pendiente de cualquier avance.

Se desconoce la identidad

Hasta la elaboración de esta nota se desconoce con exactitud cuándo falleció la víctima, aunque se presume que pudo haber sufrido una descarga eléctrica, debido a que el transformador de energía presenta algunos daños. Ante todo, los restos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense (Semefo) al anfiteatro para realizar los exámenes correspondientes y determinar la causa de la muerte.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui