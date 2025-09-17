Noche violenta en Hermosillo: Balacera en la vía pública moviliza a las autoridades

Hermosillo, Sonora.- No todo fue celebración y descanso durante el 'puente' por el Día de la Independencia de México. La noche del martes 16 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en Hermosillo, la capital del estado, luego de que se registrara un ataque armado en el sector oriente.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, martes 16 de septiembre, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, afuera de una vivienda ubicada en la colonia La Metalera, muy cerca de la avenida Uranio. Testimonios señalaron que varios sujetos armados habrían arribado al lugar y, sin mediar palabra con los presentes, realizaron detonaciones contra el inmueble.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron este martes en la noche. Foto: Facebook

Tras la balacera, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos del sector que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército mexicano.

En la zona se implementó un cerco de seguridad mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Patrullas y unidades militares resguardaron los accesos a la colonia con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la integridad de los habitantes.

Información extraoficial señaló que, durante el ataque, una persona fue privada de su libertad. Más tarde, esa misma víctima habría sido localizada en las inmediaciones de la iglesia de la 18 de Marzo, donde fue abandonada. Asimismo, trascendió que otra persona habría resultado herida de bala, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

#Seguridad | Lo detienen por agredir a policías de Guaymas y le encuentran 30 envoltorios de droga uD83DuDC6Ehttps://t.co/YLHwIMI0dr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que se activaron los protocolos de atención inmediata y que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Peritos y agentes ministeriales acudieron al sitio para recabar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. A pesar de la magnitud del operativo, hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con el ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui