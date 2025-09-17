Piden liberar a presunto agresor de policía estatal en Empalme; afirman que hubo un error

Empalme, Sonora.- Como respuesta a la detención de un hombre tras un persecución que derivó en un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) herido, familiares del presunto agresor se manifestaron en la carretera internacional, a la altura del tramo Guaymas–Empalme. Automovilistas que transitaban por la zona denunciaron los bloqueos, lo que generó caos vehicular, así como tensión entre los familiares del detenido y las personas que intentaban circular por este sector.

Con pancartas y gritos, la familia exigió la inmediata liberación del individuo, aún sin identificar, pues aseguran que las autoridades detuvieron a la persona equivocada. En videos que han comenzado a circular en redes sociales se puede apreciar cómo los manifestantes colocaron piedras de gran tamaño para evitar que los conductores pudieran seguir su paso. Hasta la publicación de esta nota, no se tienen reportes de presencia policial en el sitio.

#Sonora | Manifestantes bloquean carretera Guaymas- Empalme uD83DuDEE3?uD83DuDEA7



Familiares del sujeto detenido por supuestamente agredir a elemento de la PESP realizaron el bloqueo, afirmando que arrestaron a la persona equivocada uD83DuDDE3? pic.twitter.com/TcJddOOlGD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 18, 2025

¿Qué ocurrió en Empalme?

La tarde del martes 16 de septiembre, un joven policía estatal, de 25 años de edad, resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras protagonizar la persecución y un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Villa Dorada II, situado en la zona centro de Empalme, Sonora. Se indicó que el oficial presentó dos heridas de bala, una en la pelvis y otra en la cabeza, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital de la localidad, en donde permanece bajo supervisión médica.

Gracias a la rápida reacción de elementos de Policía Estatal, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, se logró la detención de una persona tras persecución y enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Empalme", confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora mediante un comunicado publicado en redes sociales.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, derivado de los hechos, el conductor de un sedán gris, de la marca Honda, no acató las indicaciones por parte de los elementos policíacos, por lo que se desarrolló una persecución. A causa del exceso de velocidad, el sujeto en cuestión se estrelló contra una vivienda localizada sobre la calle Zirconia, lo que permitió concretar el arresto del supuesto atacante. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) procesó la escena y se encarga de la investigación correspondiente del caso.

#Seguridad | Código Rojo en Empalme: Reportan a policía estatal herido de bala uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/Vsyh2IeIJy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui