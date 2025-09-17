Procesan a personal de anexo en Hermosillo; asesinaron a hombre al intentar internarlo

Hermosillo, Sonora.- Dos hombres identificados como Moisés Guillermo 'N' y Francisco Javier 'N', personal del Centro de Rehabilitación Cetih, fueron arrestados y vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Pedro Oliver 'N', en Hermosillo. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el pasado 9 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas.

Los señalados, en compañía de otros trabajadores del Cetih arribaron en un vehículo blanco a un domicilio ubicado en la colonia Hacienda del Sur. Una vez en el interior del inmueble, golpearon a la víctima con un objeto contundente, un bastón, le aplicaron gas lacrimógeno y lo sometieron al suelo, al parecer en un intento de anexarlo. Después, la víctima fue trasladada a bordo de un vehículo a la Cruz Roja, en la colonia San Benito.

Por desgracia llegó a las instalaciones médicas ya sin signos vitales; la causa de muerte fue por hemorragia interna y politraumatismo, derivado de las lesiones provocadas durante la agresión. Al tener conocimiento del hecho, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron al lugar y realizaron la captura de los imputados, quienes pusieron a los sujetos a disposición de la Fiscalía de Sonora, asegurando además, varios objetos.

En total fueron un bastón negro, gas lacrimógeno y el vehículo blanco, mismos que quedaron integrados a la carpeta de investigación. Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez resolvió vincular a proceso a los acusados en los términos solicitados por el Ministerio Público, imponiéndole prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgando un plazo de 3 meses para concluir con las pesquisas complementarias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso inquebrantable de esclarecer los hechos de violencia, ejercer acción penal contra quienes atenten contra la vida y garantizar justicia plena a las víctimas y a la sociedad sonorense", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

