Retienen a hombre por grabar a menores en baño de SLP; confesó que vendía los videos

Matehuala, San Luis Potosí.- A través de redes sociales fue compartido un video que presuntamente documenta la detención de un hombre por parte de empleados de una gasolinera ubicada en la carretera a Matehuala, en San Luis Potosí. En el material audiovisual, se observa al sujeto retenido, mientras es interrogado por los trabajadores, quienes lo acusan de haber grabado a menores de edad dentro de los sanitarios del establecimiento.

Durante el interrogatorio, el hombre, quien se identifica con su nombre, de 36 años de edad y residente de la colonia "Quintas", admite haber realizado las grabaciones. Sin embargo, en su declaración afirmó que los videos no eran para su consumo personal, sino que respondían a peticiones de terceros que lo contactan a través de plataformas en línea y le pagan grandes sumas de dinero por dicho material.

Según su testimonio, desconoce la identidad real de estas personas, ya que utilizan seudónimos y perfiles que cambian con frecuencia, dificultando su rastreo. La situación, captada en el video de poco más de 2 minutos, muestra el momento de tensión. Mientras el individuo permanece sentado sobre el suelo, uno de los empleados lo confronta sosteniendo un machete en su dirección para evitar que intente escapar.

El clip también revela la postura de las personas que lo retienen por la fuerza; en sus conversaciones, expresan una marcada renuencia a contactar a las autoridades policiales, manifestando su desconfianza en el sistema de justicia y su creencia de que el individuo sería liberado rápidamente. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el desenlace de este suceso ni la intervención de las fuerzas de seguridad.

#SLP | ud83dudea8 DETIENEN A UN HOMBRE QUE GRABABA A MUJERES Y NIu00d1AS EN LOS BAu00d1OS DE UNA GASOLINERA EN LA MATEHUALA; VENDIA LOS VIDEO EN REDES SOCIALES ud83cudd98 #Seguridad #Pervertido Posted by El Candidato MX on Wednesday, September 17, 2025

Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí u otras corporaciones de seguridad pública emitan un comunicado que aclare los hechos, confirme la situación legal del implicado y detalle el procedimiento que se ha seguido en torno a esta grave denuncia.

Fuente: Tribuna