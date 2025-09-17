Se queda en prisión: Vinculan a chofer por mortal choque entre autobús y tren en Edomex

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Gustavo Alfredo 'N', conductor del autobús implicado en el choque contra un tren el pasado 8 de septiembre en Atlacomulco, fue vinculado a proceso penal. Se le imputa la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones, derivados del siniestro que resultó en el fallecimiento de 10 personas y dejó a 62 más con heridas de diversa consideración.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas, los cuales fueron considerados suficientes por el Órgano Jurisdiccional para iniciar un proceso penal formal contra el imputado. Como parte de las medidas dictadas, se estableció la prisión preventiva justificada para Gustavo Alfredo 'N', y se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes podrán aportar más elementos al caso.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en un cruce ferroviario de la carretera Atlacomulco - El Oro, en la colonia Las Mercedes. Según la investigación de la fiscalía, el día del accidente, el imputado conducía una unidad de la empresa Herradura de Plata con 72 pasajeros a bordo. El autobús se encontraba detenido cerca de las vías y, al reanudar la marcha, presuntamente invadió el paso de la locomotora que se aproximaba, sin que el conductor se percatara de su presencia, lo que provocó el impacto.

Dentro de los actos de investigación, se integraron a la carpeta los peritajes en materia de criminalística y tránsito terrestre. Asimismo, se recabaron testimonios de testigos presenciales, quienes indicaron que el volumen de la música en el interior del autobús era muy alto, lo que pudo haber impedido que el conductor escuchara las advertencias sonoras del tren. El suceso tuvo un saldo trágico de 10 personas fallecidas (siete mujeres y tres hombres) y 62 lesionados (36 mujeres y 26 hombres).

De los heridos, 55 requirieron traslado a diversos hospitales de la región; a la fecha, 42 ya han sido dados de alta, mientras que 10 permanecen hospitalizados en estado delicado y otros tres se reportan estables. Tras el accidente, Gustavo Alfredo 'N' abandonó el lugar de los hechos. La FGJEM desplegó un operativo de búsqueda que abarcó el Estado de México, la Ciudad de México y Michoacán. Finalmente, fue localizado y detenido en Morelia, Michoacán, mediante una orden de aprehensión ejecutada en colaboración con la fiscalía de esa entidad.

Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de El Oro. En cuanto a la jurisdicción del caso, la FGJEM se encarga de la investigación de los delitos de homicidio y lesiones por ser de fuero común. Sin embargo, la regulación de las vías férreas es competencia federal. Por ello, una vez que los dictámenes periciales determinen si existieron responsabilidades relacionadas con la afectación a la vía, falta de señalización o fallas en las medidas de seguridad por parte de la agencia ferroviaria, la fiscalía estatal remitirá un desglose del expediente al Ministerio Público Federal para que proceda conforme a sus atribuciones.

Fuente: Tribuna y FGJEM