Sinaloa: cinco homicidios dolosos, un “levantón” y robos de vehículos el 16 de septiembre

Culiacán, Sinaloa.- Este martes 16 de septiembre de 2025 se cometieron diversos delitos en el estado de Sinaloa. Según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en un solo día se registraron cinco homicidios dolosos, una denuncia por privación de la libertad y cuatro por robo de vehículo, lo que refleja que la violencia sigue imperando y que cada vez son más los casos de víctimas.

En primera instancia, en la capital del estado, un hombre identificado como José Benito, de aproximadamente 27 años, murió mientras se encontraba internado en un hospital de la ciudad, a donde ingresó después de ser atacado a balazos por sujetos armados en la colonia Nuevo Bachigualato. Una vez que se notificó su deceso, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Asimismo, a un costado de la carretera de cuatro carriles Culiacán-Navolato se localizó un cadáver con varios impactos de bala y con las manos atadas a la espalda. A su lado se encontró un mensaje escrito en una cartulina. En cuanto a su vestimenta, llevaba un pantalón oscuro y una camiseta negra con logotipos de un equipo de béisbol. En caso de que surjan más datos te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Este pasado martes cinco homicidios

En Mocorito, específicamente en la comunidad de Pericos, se halló a un hombre herido de bala, pero lamentablemente perdió la vida a bordo de la ambulancia cuando era trasladado al hospital. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su identidad y no hay personas detenidas, por lo que se espera que conforme pasen las horas avancen las investigaciones.

Por otra parte, en Mazatlán se presentaron dos hechos violentos. En la colonia Jaripillo fue ubicado un individuo lesionado con arma de fuego y por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. De igual forma, en la colonia Francisco Solís, en el cruce de las avenidas Josefa Ortiz de Domínguez y Pesqueira, un hombre fue víctima de un asalto y resultó con heridas producidas por arma blanca, perdiendo la vida antes de llegar al nosocomio.

Fuente: Tribuna del Yaqui