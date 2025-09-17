Sujeto es detenido en Oaxaca por matar a un perro a balazos y abandonarlo en la calle

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles 17 de septiembre, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre un hecho que mantiene consternados a diversos sectores de la sociedad, pues un hombre identificado como B.J.C.D. está siendo investigado por su presunta responsabilidad en el delito de crueldad animal, luego de disparar y acabar con la vida de un perrito.

Los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2025, en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, específicamente en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, donde fue hallado sin vida el animal. La mascota respondía al nombre de Lomito y su cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego. Sin embargo, el agresor no se detuvo ahí, ya que posteriormente arrastró el cadáver hasta la vía pública y lo abandonó.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones se encuentran en curso a cargo de la Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal, en coordinación con la Vicefiscalía Regional de la Cuenca. Como resultado de las indagatorias, se consiguió una orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Código Penal de Oaxaca

"Tras ser detenido, B.J.C.D. fue presentado ante la autoridad competente para su certificación médica y, posteriormente, para iniciar el proceso legal correspondiente. La Fiscalía General de Justicia refrenda su compromiso de atender los casos de delitos cometidos en contra de animales vertebrados, acciones dentro de la estrategia integral de combate al fenómeno delictivo", indica un fragmento del comunicado.

En este contexto, el artículo 419 del Código Penal de Oaxaca establece que el maltrato hacia un animal vertebrado constituye un delito y sanciona a los responsables con penas que van de 3 meses a 2 años de prisión. Además, existe la posibilidad de presentar denuncias contra cualquier persona que sea sorprendida dañando a estos seres inocentes a través de la línea 800 00 77 628.

Fuente: Tribuna del Yaqui