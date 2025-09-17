Terrible hallazgo: Abandonan hieleras con dos cuerpos desmembrados en San Luis Potosí

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hallazgo de dos personas sin vida, cuyos cuerpos fueron localizados durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre en el municipio de Villa de Arista. El suceso se originó a partir de un reporte ciudadano recibido por las autoridades, que alertó sobre la presencia de dos hieleras abandonadas.

Esto sucedió en la vía pública, en las inmediaciones de la entrada a la cabecera municipal. Por este motivo se movilizaron unidades al lugar para verificar la información. Al arribar, elementos de la Policía de Investigación (PDI) confirmaron que el contenido de las hieleras eran restos humanos, procediendo de inmediato a acordonar el área para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de los servicios periciales.

La FGE informó que un equipo multidisciplinario, integrado por peritos en criminalística y agentes de la PDI, se encargó de realizar las primeras diligencias en el sitio. Los especialistas llevaron a cabo la recolección de indicios y el procesamiento de la escena, documentando todos los elementos que pudieran ser relevantes para la investigación. Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Legal.

De momento las víctimas permanecen en calidad de desconocidas. Las autoridades señalaron que la identificación es una de las prioridades de la investigación en curso. Aunque circularon versiones sobre la localización de un narcomensaje junto a los restos, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente este dato, indicando que todos los objetos y evidencias recabados en el lugar forman parte integral de la carpeta de investigación y serán analizados con rigor.

Villa de Arista, San Luis Potosí

La FGE reiteró que se llevarán a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y localizar a quien o quienes resulten responsables. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir al avance del caso, la comparta de manera anónima y segura a través de los canales oficiales de la Fiscalía de San Luis Potosí.

