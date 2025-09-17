Trágico accidente en Cancún: Érika y Francisco mueren el día de su aniversario de bodas

Cancún, Quintana Roo.- Lo que debía ser un día para recordar una de las fechas más felices de su vida se convirtió en una tragedia. Érika y Francisco perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico el mismo día que se encontraban cumpliendo su tercer aniversario de bodas. El fuerte choque sucedió en Cancún, Quintana Roo, el pasado martes 16 de septiembre y en el suceso murieron un total de siete personas. La historia de estos esposos ha cobrado relevancia, pues, además, en el accidente fallecieron sus dos pequeños hijos.

El trágico accidente tuvo lugar cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi L200 perdió el control sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, presuntamente por el pavimento mojado, se volcó e invadió el carril en sentido contrario. Es así que se impactó de frente contra una Toyota Avanza donde se transportaban Érika, Francisco y los pequeños. El hecho fue sumamente aparatoso, por lo que se necesitaron maniobras especiales para poder rescatar los cuerpos de las víctimas.

Este miércoles 17 de septiembre se identificó a las víctimas, entre ellas la familia que estaba integrada por Érika Lizeth y su esposo Francisco Gabriel, además de sus hijos de 2 años y 2 meses de edad, quienes vivían en el Estado de México y se encontraban en Cancún por una boda. Al momento del accidente, iban con destino al aeropuerto para viajar a Monterrey. Según publicaciones de redes sociales, este 16 de septiembre los esposos cumplían su tercer aniversario de bodas, ya que se casaron en 2022. Evidentemente, la noticia causó gran consternación entre familiares y amigos, quienes expresaron su duelo en redes sociales.

Érika era médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) desde el año 2019, y luego, en base a sus estudios, logró la especialidad de Ginecología y Obstetricia. Por su parte, su esposo Francisco Gabriel se dedicaba también a la medicina y a procedimientos quirúrgicos complejos, luego de haberse graduado por la Universidad Anáhuac Mayab.

Respecto a las otras víctimas, se identificaron como Jairo Emmanuel, Martha Elena y Agustín Simental. Las investigaciones de este accidente siguen en curso y de momento las autoridades no han informado más al respecto.

