Un menor de 7 años está grave tras ser arrollado por la camioneta de su madre en Coahuila

Ramos Arizpe, Coahuila.- Una tragedia se registró en el municipio Ramos Arizpe, Coahuila, en donde un menor identificado como Derek 'N', de 7 años de edad, se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellado por la camioneta de su madre al interior de la cochera de una vivienda ubicada en la colonia Villa Sol. El lamentable suceso sucedió luego de que la mamá le pidiera al niño y a Javier, su hermano gemelo, bajar unas bolsas de ropa, lo que derivó en el accidente.

De acuerdo con información proporcionada por el medio Vanguardia México, la camioneta tipo Town & Country se encontraba estacionada dentro de la cochera, cuando Derek 'N' movió la palanca de velocidades accidentalmente y dejó la unidad en neutral. En cuestión de segundos, el vehículo comenzó a desplazarse en reversa y, en un intento desesperado, el pequeño lesionado intentó brincar y fue arrollado por el automóvil mientras su hermano seguía a bordo.

Posteriormente, la camioneta continuó su paso hasta impactarse contra la barda de una vivienda aledaña. Tras explicar los sucedido a las líneas de emergencia del 9-1-1, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja se presentaron en el sitio para brindar los primeros auxilios al infante, quien posteriormente fue trasladado de urgencia a la clínica del Magisterio de Saltillo, en donde permanece internado con lesiones graves en la cadera

Durante los trabajos de los socorristas en el área, elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe delimitaron y resguardaron el perímetro. En tanto, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público competente para el deslinde de responsabilidades, mientras que la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes (Pronnif) se está encargando de realizar las investigaciones complementarias del caso.

En otra versión recabada por Telediario Coahuila, el percance ocurrió cuando el hermano gemelo del menor afectado jaló la palanca de velocidades de la camioneta, lo cual contrasta con la postura oficial emitida por las autoridades locales y estatales. Se espera que en las próximas horas se brinde un reporte actualizado sobre el estado de salud de Derek 'N'.

Fuente: Tribuna del Yaqui