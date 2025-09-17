VIDEO: Pobladores someten y amarran a sujeto que fue descubierto dentro de casa ajena

Tekax, Yucatán.- Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, después de ser retenido por habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, quienes actuaron en respuesta a su ingreso no autorizado a una propiedad privada. El incidente, que generó una rápida movilización comunitaria, ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 46, entre 39 y 41. Según el testimonio de la propietaria de la vivienda, el sujeto irrumpió en su casa.

Acto seguido se dirigió al baño, donde procedió a desvestirse. Ante esta situación, la mujer salió del inmueble para solicitar ayuda a sus vecinos, quienes acudieron de inmediato, formando una turba. Aunque en redes sociales circularon versiones iniciales que apuntaban a un intento de robo, esta información fue desmentida posteriormente, aclarando que el individuo se encontraba aparentemente bajo la influencia de alguna sustancia.

Los vecinos lograron someter al hombre, le indicaron que se vistiera y lo amarraron con una cuerda para inmovilizarlo y prevenir que huyera mientras esperaban la llegada de las autoridades. Los residentes de la zona expresaron su creciente preocupación por la seguridad, señalando que el detenido es presuntamente parte de un grupo de personas que frecuentan un predio abandonado cercano para consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Manifestaron que este tipo de altercados se han vuelto recurrentes, lo que ha generado un ambiente de inquietud en la comunidad, por lo cual advirtieron que no dudarán en tomar medidas por mano propia si ocurre un hecho de mayor a gravedad.

Para la próxima no habrá piedad, le vamos a dar su escarmiento antes de entregarlo, pues no es la primera vez que se mete a las casas", señalaron los habitantes de la zona.

Un hombre señalado de intentar robar en la tienda La Paz fue am@rra@do de pies y manos por los vecinos antes de entregarlo a la Policía Municipal. El sujeto está bajo disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal. pic.twitter.com/P26Z62ySil — Expreso Yucatán (@expresoyuc) September 16, 2025

Finalmente, agentes de la Policía Municipal de Tekax arribaron al lugar, tomaron custodia del individuo y lo trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Fuente: Tribuna