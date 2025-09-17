(VIDEOS) Golpean al director del CETis 78 en Tamaulipas; lo señalan de acosar alumnas

Altamira, Tamaulipas.- La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, el director del CETis No. 78, ubicado en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, fue víctima de agresiones físicas por parte de la comunidad estudiantil que se manifestó contra la autoridad escolar, quien en señalado por presuntos actos de acoso sexual contra las alumnas del plantel. La Guardia Estatal y Ejército Mexicano tuvieron que intervenir para controlar los disturbios ocasionados al interior del inmueble.

De acuerdo con información de diferentes medios de comunicación, la protesta contra el directivo de la escuela, identificado como Julio 'N', comenzó de forma pacífica; sin embargo, la situación escaló a altos niveles de tensión cuando el señalado se refugió en la dirección de la escuela. Fue en ese momento cuando los estudiantes empezaron a realizar destrozos en las instalaciones, haciendo uso de ladrillos y cualquier objeto que se encontraban a su paso para romper ventanas, mesabancos y computadoras.

Autoridades acudieron al CETis No. 78 en Altamira ante una manifestación de alumnos. Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar. Asimismo, se llevan a cabo las investigaciones correspondientes", confirmó la Vocería de Seguridad Tamaulipas a través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales.

A pesar de que los docentes intentaron intervenir, el director del plantel recibió varios golpes y fue arrastrado hasta que un compañero lo auxilió y lo llevó a la salida. Según testimonios recabados, las acusaciones contra el maestro fueron realizadas en plataformas digitales un día antes, por lo que los alumnos convocaron a realizar la huelga al término de clases para exigir la destitución del director, cargo que ocupa hace más de un año.

Se indicó que las clases en el CETis No. 78 fueron suspendidas temporalmente mientras las autoridades educativas en Altamira, de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encargan de cumplir con las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui



