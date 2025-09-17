Violencia en Sinaloa: Lo ultiman a balazos en el patio de su casa al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con el transcurso la violencia se recrudece en la ciudad de Culiacán y la tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025 se registró un nuevo ataque armado en la colonia Cascadas, del sector Las Coloradas, ubicada al suroriente de la capital de Sinaloa. El hecho violento dejó una persona de sexo masculina sin vida, por lo que se efectuó una intensa movilización policíaca por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Los Noticieristas, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de este miércoles. Se dijo también que el hoy occiso, aún sin identificar, tiene aproximadamente 35 años de edad y es de complexión delgada. Trascendió que la víctima vestía una playera y pantalón de color negro cuando sujetos armados le arrebataron la vida a balazos en su domicilio ubicado en la esquina de la avenida Los Laureles y calle Oso.

Vecinos de la demarcación observaron que el individuo estaba tirado boca abajo junto a una silla de plástico en el patio frontal de su casa, por lo que notificaron a las corporaciones policíacas a través de la línea de emergencia del 9-1-1. Asimismo, los reportes preliminares indicaron que la estructura de la vivienda presentaba impactos de bala, aparentemente de armas largas. Elementos del Ejército Mexicano acudieron a la zona como primeros respondientes.

En la escena del crimen se aseguraron varios casquillos percutidos de arma de fuego a las afueras del domicilio; por la calle donde ocurrió el suceso había un vehículo compacto estacionado de color oscuro, pero se dijo que no tenía relación con los hechos", explicó el medio anteriormente citado.

Una vez en el lugar, los uniformados solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, mientras que agentes investigadores realizaron las primeras indagatorias del caso para que finalmente el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui