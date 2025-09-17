Violencia en Tijuana: Balacera en taller mecánico cobra la vida de joven embarazada

Tijuana, Baja California.- Este pasado martes 16 de marzo, alrededor de las 12:22 horas, una mujer de 19 años fue asesinada a balazos mientras se encontraba en el interior de un taller mecánico ubicado entre las calles Agricultores y Mecánicos de la colonia Sánchez Taboada Produtsa, en Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, la denuncia fue realizada por habitantes de la comunidad, quienes al escuchar las detonaciones procedieron a llamar a los números de emergencia.

Según testigos, se escucharon varias detonaciones en el lugar de los hechos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay detenidos ni sospechosos; en caso de que más adelante surja nueva información, TRIBUNA la dará a conocer. Por ahora, se sabe que a la escena arribaron policías municipales, miembros del Ejército Mexicano y personal de la Guardia Nacional.

Una vez en el sitio, los paramédicos auxiliaron a la víctima, pero poco después confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Se presume que los responsables fueron al menos cuatro sujetos, quienes dispararon y se dieron a la fuga a bordo de un vehículo, aunque su paradero es desconocido. Además, se mencionó que la occisa podría haber estado embarazada, pero no se conoce con certeza el tiempo de gestación.

Los delitos siguen en Tijuana

Al domicilio acudió personal de la Fiscalía General del Estado para la recolección de evidencias, y posteriormente el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para su necropsia. La violencia en distintos sectores de la República Mexicana sigue siendo un problema constante, con un aumento en homicidios, privaciones de la libertad, robos y diversos delitos que afectan gravemente a la población.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui