Violencia, sin control: A plena luz del día, sicarios atacan a balazos a MADRE e HIJA en Puebla

Tehuacán, Puebla.- La mañana de este miércoles 17 de septiembre, distintas corporaciones de seguridad del Gobierno de Puebla desplegaron un fuerte operativo en Tehuacán, luego de que se reportara un ataque armado en plena vía pública en el que una mujer y su hija de 8 años resultaron gravemente heridas. El hecho ocurrió en la colonia Juan Pablo Segundo,tras los festejos de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la balacera se registró alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, de este miércoles 17 de septiembre de 2025, en la intersección de las calles Sedesol y 17 de Febrero, ubicadas en la zona norponiente de Tehuacán, detrás del Centro de Salud de Servicios Ampliados (Cesa). Testigos señalaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego antes de que ambas víctimas cayeran al suelo con heridas visibles en distintas partes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles. Foto: Facebook

De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal de Tehuacán acudieron al lugar para acordonar la zona y garantizar la preservación de la evidencia, al mismo tiempo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana socorrieron a las víctimas y las trasladaron, de manera urgente, a un nosocomio.

Información extraoficial señala que las afectadas ingresaron en estado delicado debido a la gravedad de las lesiones. Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) iniciaron la recaudación de evidencias balísticas; encontraron en el sitio al menos 10 casquillos percutidos, los cuales fueron ingresados a una nueva carpeta de investigación.

El Gobierno de Puebla reforzará la seguridad en Tehuacán tras la disputa entre bandas delictivas. Esta mañana una mujer y su hija de 7 años fueron atacadas a balazos, informó el secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González. #FernandoCanales #UltraNoticiasPuebla #Puebla pic.twitter.com/eP0a9IVD2b — Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) September 17, 2025

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil de este atentado y dar con los responsables. De manera preliminar, no se ha confirmado si el ataque iba dirigido contra la mujer, si fue un hecho fortuito o si estuvo motivado por alguna otra situación. Por ahora, el caso se encuentra en etapa de indagatoria y no se descarta ninguna línea de investigación. Aún no hay reportes de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui